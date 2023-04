“Mi hanno rapinato”, ma ha perso la pensione mentre tornava a casa: denunciato L’uomo aveva denunciato di aver subito una rapina lo scorso primo aprile. Le indagini dei carabinieri hanno però rivelato un’altra versione dei fatti.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Davvero surreale la storia che arriva da Capua, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 73 anni è stato denunciato per aver simulato un reato, la rapina dei soldi della pensione in realtà non è mai avvenuta: il 73nne, quei soldi, li ha persi. L'uomo, lo scorso 1° aprile, si era recato alla locale stazione dei carabinieri, denunciando di aver subito una rapina: gli erano stati sottratti i 590 euro della pensione appena ritirati allo sportello automatico dell'ufficio postale in via Pier delle Vigne.

La falsa denuncia: "Incappucciato, costretto a entrare in auto e rapinato"

Ai carabinieri, l'uomo aveva raccontato la falsa rapina con dovizia di particolari. Secondo quanto raccontato dal 73enne, subito dopo aver ritirato la pensione, era stato avvicinato da tre uomini, apparentemente sui trent'anni, che lo avevano costretto a salire su un'auto e incappucciato con una busta di plastica. Dopo circa un'ora, i malviventi gli hanno sottratto i 590 euro e lo hanno lasciato in via Napoli: da qui, l'uomo aveva allertato i carabinieri e denunciato il reato, mai avvenuto.

L'uomo non voleva ammettere di aver perso i soldi per strada

Le indagini dei militari dell'Arma, conclusesi nella mattinata odierna, venerdì 14 aprile, hanno però smascherato il 73enne, raccontato un'altra verità. I carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il tragitto indicato dall'uomo, scoprendo così che la rapina non era mai avvenuta. Durante la strada percorsa per tornare a casa, il 73enne ha perduto i 590 euro della pensione e non è riuscito a ritrovarli: ha così simulato la rapina per non dover dire ai famigliari di aver perso il denaro. L'uomo è stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per simulazione di reato.