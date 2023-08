“Mi dovete ricoverare” e scatena il panico al Cardarelli, bloccato dai vigilanti Tensione ieri al Cardarelli: un uomo ha fatto irruzione nei reparti pretendendo di venire ricoverato; era fuggito da una comunità, bloccato dai vigilanti.

A cura di Nico Falco

Aveva lasciato la comunità a cui era affidato e si è presentato al Pronto Soccorso, pretendendo di essere ricoverato nonostante non vi fosse ragione. E, quando i medici gli hanno risposto che sarebbe dovuto andare via, è andato in escandescenze: ha cominciato a lanciare oggetti e sedie e poi si è sdraiato a terra, sostenendo che da lì non si sarebbe mosso. É successo nella giornata di ieri nel Cardarelli, la situazione è stata risolta grazie all'intervento dei vigilanti in servizio nell'ospedale napoletano che sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo e hanno consegnato l'uomo alle forze dell'ordine.

L'uomo, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ieri ha fatto irruzione nel reparto di Cardiologia, nel padiglione F, e ha minacciato il personale; si è poi spostato negli uffici dei servizi sociali, poco distanti, dove ha cominciato a lanciare gli oggetti e si è steso a terra. L'emergenza è stata segnalata alle guardie giurate dell'azienda sanitaria, che in pochissimo tempo hanno raggiunto gli uffici e contestualmente, come da prassi in casi del genere, hanno allertato le forze dell'ordine e gestito la situazione in attesa del loro arrivo.

Grazie al tempestivo intervento l'imprevisto si è risolto senza danni di rilievo e, soprattutto, senza feriti. L'uomo alla fine è stato preso in carico dalle forze dell'ordine e la sua posizione è al vaglio. Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo si era allontanato senza autorizzazione dalla struttura a cui era stato affidato e aveva raggiunto l'ospedale con l'intenzione di farsi ricoverare benché le sue condizioni di salute non lo richiedessero.