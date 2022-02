Trasporto pubblico a Napoli

La Metro a Posillipo entro il 2026 e una nuova Linea 10 da Napoli ad Afragola: il piano del Comune La Linea 6 riaperta a giugno da Fuorigrotta a San Pasquale con i 6 treni di Italia ’90. I nuovi convogli arriveranno dal 2024.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Metro anche a Posillipo. Il Comune di Napoli studia la possibilità di portare la Linea 6 fino a piazza San Luigi. C'è già lo studio di pre-fattibilità. L'importo dei lavori stimato in circa 100 milioni di euro. Potrebbe essere pronta entro il 2026. Tra i progetti sul tavolo anche quello di un ascensore, come anticipato da Fanpage.it, per collegare la piazza a via Petrarca e una nuova funicolare per Posillipo Alta. A dettare il programma il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso della firma dell'accordo con Fs Sistemi Urbani – presenti l'amministratore delegato Fs Sistemi Urbani Umberto Lebruto e l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza e il presidente della commissione Opere Pubbliche Nino Simeone – avvenuto ieri nella sede dell'Università Federico II, per la realizzazione del deposito-officina della Linea 6 a Campegna, nella zona di Fuorigrotta-Bagnoli, con una nuova stazione. Attualmente, infatti, l'officina della Linea 6 è a piazzale Tecchio, ma è del tutto insufficiente per il servizio.

Metro Linea 10 da Napoli ad Afragola

Ma non finisce qui. Tra le novità emerse ieri, di cui già si era parlato però in passato, anche la possibilità di realizzare la metro Linea 10 che collegherà Napoli alla stazione Tav, ad Alta Velocità, di Afragola, passando per Casoria e Casavatore. Adesso, però, il progetto potrebbe entrare nel vivo con i finanziamenti governativi, come ha spiegato ieri l'assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza. "Stiamo discutendo del finanziamento con Roma – ha spiegato – avremo a breve aggiornamenti".

Linea 6 aperta in estate fino a San Pasquale

Entro l'estate si prevede la riapertura della Linea 6 fino a San Pasquale. Nel 2024 dovrebbe arrivare a piazza Municipio. La gestione dovrebbe essere in capo all'Anm, che gestisce anche la metropolitana Linea 1 e che ha gestito la Linea 6 fino a quando è stata aperta, fino al 2013. Si viaggerà sui 6 treni vecchi di Italia '90, ristrutturati. I 9 treni nuovi non arriveranno prima del 2024, intanto, perché bisogna realizzare prima la connessone tra piazzale Tecchio e Campi Flegrei. A regime si prevedono corse ogni 5 minuti circa.

"Il protocollo con Fs Sistemi Urbani – spiega Manfredi – sblocca una situazione ferma da oltre 10 anni. Nell'area da riqualificare a Campi Flegrei ci saranno anche studentati e aree di servizio per gli studenti universitari. Tutto sarà finito per il 2026". Cosa prevede l'accordo con Fs Sistemi Urbani concretamente? La possibilità di creare nuova stazione e un deposito-officina della Linea 6 a Campegna, nella zona di Bagnoli-Fuorigrotta.

La nuova fermata della Linea 6 sorgerà nelle aree alle spalle dalla stazione ferroviaria dei Campi Flegrei. Il Comune riprende il primo progetto originario del metrò leggero che prevedeva un nuovo deposito-officina a Campegna che era stato in passato accantonato. Non ci sono altre soluzioni, infatti, per portare i nuovi treni della Linea 6 sui binari – il Comune da anni ne ha ordinati 9 – visto che l'unico punto di accesso al momento, quello di piazzale Tecchio, dal quale vengono calati dall'alto, è troppo piccolo di diametro per far entrare anche i treni nuovi che sono più lunghi. Mentre anche l'attuale deposito-officina è considerato inadeguato dai tecnici. Da qui, il ritorno al primo progetto con il deposito-officina a Campegna e la stazione Linea 6 a Bagnoli.