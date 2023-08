Metro Linea 2 di Napoli, forti disagi dal 19 al 27 agosto per lavori: cancellazioni e limitazioni Metro Linea 2 Napoli, lavori di manutenzione infrastrutturale: modifiche al programma di circolazione treni dalle ore 23 di sabato 19 alle ore 4 di domenica 27 agosto.

A cura di Redazione Napoli

Forti disagi per gli utenti della Linea 2 della metropolitana di Napoli, quella che collega San Giovanni-Barra e Campi Flegrei passando fra le altre stazioni per piazza Amedeo e Mergellina: dalle ore 23 di sabato 19 agosto alle ore 4 di domenica 27 agosto previste cancellazioni e limitazioni. Motivo? Rfi, Rete Ferroviaria Italiana Spa, eseguirà attività di miglioramento sismico ed impermeabilizzazione alla galleria Posillipo della Linea 2e alcuni programmati interventi di manutenzione nella tratta Napoli Gianturco – Napoli San Giovanni Barra. Per consentire l’operatività dei cantieri sarà modificato il programma di circolazione dei treni regionali con cancellazioni e limitazioni di percorso. Al lavoro – si legge in una nota – 200 tecnici di RFI e imprese appaltatrici,

In particolare:

tutti i treni della relazione metropolitana sono soppressi tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Campi Flegrei, servizio regolare tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli/Villa Literno e viceversa;

tutti i treni della relazione metropolitana Salerno – Napoli Campi Flegrei e viceversa sono limitati/originari a Napoli San Giovanni Barra;

alcuni treni della relazione metropolitana Caserta – Napoli Campi Flegrei e viceversa sono limitati/originari a Napoli Centrale;

tutti i treni della relazione metropolitana Torre Annunziata Centrale/Castellammare di Stabia – Napoli Campi Flegrei e viceversa sono limitati/originari a Napoli San Giovanni Barra.

Per agevolare gli spostamenti fra Napoli Centrale e le località interessate dallo stop alla circolazione dei treni sarà attivato un servizio navetta tra Napoli Centrale e Napoli San Giovanni Barra con una frequenza di ogni 15 minuti; per la stazione di Napoli Gianturco previste due corse all’ora in coincidenza con i treni da/per Salerno.