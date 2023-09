Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1, tenta di rubare i cavi di rame sui binari di notte: preso il ladro Sventato il terzo tentativo di furto di cavi di rame sui binari della metropolitana. Il ladro sorpreso dalle telecamere Anm e fermato dalla Polfer appostata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sventato l'ennesimo tentativo di furto di cavi di rame sulla metro Linea 1 di Napoli. Il ladro, a quanto apprende Fanpage.it, è entrato in azione questa notte, tra le ore 3,00 e 4,00, nella zona tra Chiaiano e il Frullone, dove i binari dei treni sono allo scoperto e facilmente raggiungibili, ma è stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza della sala operativa Anm e dagli agenti della Polfer che da circa una settimana stanno facendo appostamenti per monitorare la linea ferroviaria. Si sarebbe trattato del terzo furto in pochi giorni, dopo quelli avvenuti la settimana scorsa.

Il ladro incastrato dalle telecamere e dalla Polfer appostata

Gli agenti l'hanno trovato con i cavi di rame ancora in mano e attrezzi leggeri per tagliarli. Tutto il materiale è stato poi messo sotto sequestro. La settimana scorsa il metrò si è fermato su tutta la tratta, di mattina, a causa dei furti di rame e dei tempi necessari per le riparazioni. Questa volta il tentativo di furto non è andato a buon fine, grazie all'intervento tempestivo congiunto degli operatori Anm e della Polfer. Gli addetti Anm erano in sala operativa, quando attraverso i monitor di controllo dei binari si sono accorti che stava avvenendo il furto e hanno avvisato la Polfer che stava facendo appostamenti da una settimana.

Grazie alla task Force messa in campo da Anm e Polfer, dopo i ripetuti furti della scorsa settimana che hanno causato ripercussioni e chiusure del servizio della linea 1, il malvivente è stato colto in flagranza di reato e consegnato alla giustizia.

La metro riparata prima dell'apertura

Questa notte, Gli uomini messi in campo da Anm – il responsabile della sicurezza di Anm e i dirigenti della Sala Operativa – in coordinamento con gli uomini della Polfer appena si sono resi conto che stava avvenendo il furto, precisamente alle ore 3.15 hanno allertato le forze dell'ordine già presenti in zona per consentire l'arresto del delinquente. Subito dopo, con le proprie squadre di tecnici, Anm ha provveduto celermente a ripristinare la regolare funzionalità degli impianti di sicurezza prima dell'orario di inizio del servizio per non arrecare disagi al pubblico.

Il sindacato Orsa: "Grande lavoro congiunto Anm-Polfer"

Fabio Cuolo, della segreteria Regionale di OR.S.A. Campania, esprime: