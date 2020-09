Un tempo era la "Stazione dell'arte", la metropolitana di Napoli. Oggi è solo un luogo di disagi e ritardi. E di problemi strutturali connessi alla mancata manutenzione. Linea 1, uscita Salvator Rosa, chiusa da tempo per infiltrazioni nei sottoservizi fognari, la situazione peggiora di giorno in giorno. In questo fine settembre di allerta meteo alcuni dei pannelli in mosaico sono crollati sui tornelli della stazione e i danni sono evidenti. Nessuna persona si è fatta male, spiega Rosanna Laudanno, consigliere della IIa Municipalità: "Per fortuna, essendo chiusa già da mesi, non si è fatto male nessun dipendente e nessun cittadino. La situazione trasporti resta ed è gravissima, la terza città di Italia, Napoli 2020. Ieri con le pioggia forte è crollato tutto. Per fortuna non c’è nessun ferito, essendo chiusa da mesi, sia dipendenti che cittadini sono al riparo. Mi sono recata ed informata tramite Anm, la situazione è molto grave ed i tempi di ripristino saranno lunghi. Ringraziamo il cielo che sotto quelle macerie non c’è nessun morto".

La situazione complessiva di Anm, al netto di quest'ennesima vicenda gravissima è e resta drammatica e non solo per la carenza di "materiale rotabile", ovvero dei convogli che ormai si rompono ogni giorno lasciando a piedi migliaia di pendolari, ma anche per tutti i problemi connessi alla scarsa o inesistente manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni del metrò Linea 1 gestito dall'Anm, azienda di trasporti interamente controllata dal Comune di Napoli guidato da Luigi De Magistris che ne nomina i vertici. Nei giorni scorsi numerosi stop e limitazioni di percorso per la Metro tra Piscinola a Dante e lunedì 28 e martedì 29 settembre per consentire il collaudo dei nuovi nuovi treni, Anm anticiperà la chiusura al pubblico con ultime corse da Piscinola: ore 20.24 e da Garibaldi: ore 20.44.