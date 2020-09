Una interruzione a giorni alterni: per la settima volta in 14 giorni, si torna a fermare la linea 1 della metropolitana di Napoli nella tratta tra il capolinea di Garibaldi e la stazione di Dante. L'avviso dell'Azienda Napoletana Mobilità è arrivato questa mattina poco dopo le 7.30: disagi al traffico cittadino con i passeggeri che hanno dovuto ricorrere ad altri mezzi di trasporto per raggiungere le rispettive destinazioni. Al momento, è stato istituito un servizio navetta temporanea, con la linea 602: si spera tuttavia che la linea 1 possa essere ripristinata in poco tempo, anche se gli ultimi guasti si sono protratti talvolta anche fino al giorno dopo.

Inferociti gli utenti che, ormai quasi quotidianamente, devono fare i conti con questo tipo di disagi. "Metro Linea 1, dalle ore 7:45 la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola – Dante", spiegano dall'Azienda, senza però chiarire i motivi che hanno portato all'interruzione del servizio. Ma per la settima volta in 14 giorni, i cittadini si sono ritrovati appiedati, ed è questo il dato più preoccupante: interruzioni sempre più frequenti, quasi sempre dovuti a guasti e pochissime volte a fattori esterni (trattandosi di una linea metropolitana sotterranea, è infatti meno esposta ad agenti atmosferici come ad esempio la Linea 2 gestita da Trenitalia o la Circumvesuviana e la Cumana, gestite dall'Ente Autonomo Volturno). L'ultimo interruzione appena ieri, attorno alle 14: il guasto ad un treno ha fatto sì che la tratta si interrompesse ancora una volta tra le stazioni di Garibaldi e Dante, costringendo così gli utenti a ricorrere a mezzi di trasporto alternativi, nonostante al di fuori infuriasse un temporale che si era abbattuto proprio in quelle ore su tutta la Campania.