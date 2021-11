Metro Linea 1 Napoli ferma tra Dante e Garibaldi, caos nelle stazioni, traffico in tilt in città Dalle 7.50 di questa mattina i treni della Linea 1 della metropolitana di Napoli sono fermi tra Dante e Garibaldi: folla e assembramenti nelle stazioni. Di conseguenza, si segnala traffico automobilistico in tilt in molte zone della città.

A cura di Valerio Papadia

Ancora una giornata da dimenticare per chi si serve del trasporto pubblico a Napoli: la Linea 1 della metropolitana, come ha reso noto l'Anm, a partire dalle ore 7.50 di questa mattina è a mezzo servizio. La circolazione ferroviaria è infatti limitata alla tratta Dante-Piscinola: non circolano i treni, dunque, tra Dante e Garibaldi, snodo fondamentale, visto che lì sorge anche la Stazione Centrale di Napoli. "Dalle ore 07:50 circolazione limitata sulla tratta Piscinola-Dante. Ci scusiamo per il disagio" ha reso noto Anm, senza comunicare, dunque, nessuna indicazione su quando il servizio sarà ripristinato. Il disservizio ha generato caos sui treni che sono partiti e sulle banchine, creando l'impossibilità di mantenere il distanziamento sociale imposto dalle norme anti Covid-19.

Attivato un bus sostitutivo fino a piazza Garibaldi

È stata la stessa Azienda napoletana mobilità, che gestisce il trasporto pubblico in città, a comunicare poco dopo agli utenti l'attivazione di un bus sostitutivo per raggiungere Dante da Garibaldi e viceversa: la linea bus 650. Questo l'annuncio di Anm: "È possibile servirsi della linea bus 650 che proveniente da piazza Garibaldi, percorre Corso Umberto (Duomo M1, Università M1), via Monteoliveto, piazza Dante (Dante M1)".

Treni fermi, e il traffico va in tilt

Con i treni fermi su metà tratta e gli autobus presi d'assalto, non avendo altro mezzo di trasporto, in molti hanno preferito utilizzare l'automobile personale. Questo, unito alla Galleria Vittoria ancora chiusa per lavori, ha creato notevoli rallentamenti al traffico automobilistico in molte zone di Napoli, che è andato praticamente in tilt.