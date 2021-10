Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 ferma per guasto, i viaggiatori fatti scendere a Museo: assalto alle funicolari La metropolitana Linea 1 bloccata su tutta la tratta, da Piscinola a Garibaldi, a causa di un guasto tecnico avvenuto attorno alle 18,30. I viaggiatori che erano a bordo dei treni sono stati avvisati tramite l’altoparlante. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere alla Stazione del Museo. Assalto alle funicolari.

A cura di Pierluigi Frattasi

La metropolitana Linea 1 bloccata su tutta la tratta, da Piscinola a Garibaldi, a causa di un guasto tecnico avvenuto attorno alle 18,30. I viaggiatori che erano a bordo dei treni sono stati avvisati tramite l'altoparlante. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere alla Stazione del Museo, mentre "per problemi tecnici – ha spiegato l'Anm – la circolazione è stata sospesa sull'intera tratta". Assalto alle funicolari da parte dei cittadini, che stanno cercando di raggiungere gli impianti a fune per poter arrivare dal centro storico al Vomero e viceversa, gli unici al momento funzionanti in città.

Troppi guasti sul metrò, lunedì sciopero Anm

Lunedì 11 ottobre 2021, intanto, in occasione dello sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato di base, l'Usb Lavoro privato chiederà ai lavoratori di astenersi dal servizio anche in ANM, contro lo sblocco dei licenziamenti, "con il rischio – spiega l'Usb – di una ondata di esuberi, delocalizzazioni e ristrutturazioni pesantissime in tutto il settore privato, ma anche per motivi legati a vertenze aziendali molto sentite.

