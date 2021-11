Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 ferma per un’ora sull’intera tratta per guasto, poi riattivata da Piscinola a Dante Metropolitana Linea 1 ferma un’ora sull’intera tratta questa mattina, per guasto tecnico a un treno. Dalle 8,52 ripristinata Piscinola-Dante.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli metropolitana Linea 1 ferma sull'intera tratta questa mattina, per guasto tecnico a un treno. La circolazione è sospesa dalle ore 8,30. Ad annunciare il disservizio l'Anm che si è scusata per il disagio e l'attesa con gli utenti. Dalle 8,52 il servizio è stato riattivato solo per la tratta Piscinola-Dante, mentre resta sospeso da Dante a Garibaldi. Per raggiungere la Stazione Centrale gli utenti possono scambiare a Museo con la metro Linea 2.

L'interruzione, purtroppo, è avvenuta ancora una volta nell'ora di punta, quando la metropolitana è presa d'assalto da studenti e pendolari che devono andare a lavoro la mattina. Già al lavoro la squadra dei tecnici e degli operai per riparare il convoglio e far ripartire la circolazione nel tempo più breve possibile. Venerdì 3 dicembre, intanto, ci sarà un nuovo sciopero dei mezzi pubblici Anm, metro, bus e funicolari, di 4 ore.

Sciopero di 4 ore venerdì 3 dicembre

Si è chiusa con una fumata nera, infatti, la riunione in Prefettura con l'azienda e i sindacati FILT-CGIL, UILTRASPORTI e UGL FNA che si è tenuta ieri su vari temi. "Purtroppo – scrivono i sindacati – Anm non è stata in grado di fornire soluzioni concrete in relazione alle problematiche ed ha chiesto il rinvio delle discussioni di merito al prossimo anno. Anm continua nell’atteggiamento autoreferenziale e non rispettoso delle relazioni industriali. In considerazione dell’esito negativo della riunione odierna confermiamo la prima azione di sciopero prevista per venerdì 3 dicembre 2021 dalle 11,30 alle 15,30".

"Grave – sottolineano i sindacati – la condotta assunta dall’azienda circa l’emanazione dell’avviso di selezione esterna per l’assunzione di 25 Operatori di Esercizio, un bando pubblicato dopo oltre 20 anni dall’ultimo sul quale abbiamo preventivamente espresso tutte le nostre riserve considerata l’esiguità del numero previsto, assolutamente non corrispondente alle reali esigenze di personale autista che, invece, allo stato ammontano a circa 250 unità. Singolare, poi, sempre nel bando, l’aspetto legato ai titoli eventualmente posseduti dai candidati, i cui elementi penalizzano l’esperienza lavorativa presso ANM degli Operatori di Esercizio somministrati e attualmente ancora impiegati".