video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 al Centro Direzionale, via le transenne dopo 10 anni: verso l’apertura Liberate le prime aree di cantiere al Centro Direzionale nella zona antistante la nuova stazione. I primi lavori iniziarono nel 2014. Cosenza: “Siamo vicini all’apertura” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo 10 anni, via le transenne al Centro Direzionale dal cantiere della stazione Metro Linea 1, la cui apertura è prevista a breve, tra fine mese e l'inizio del 2025. La nuova stazione dell'arte, firmata dall'archistar Benedetta Miralles Tagliabue e costata complessivamente 43 milioni di euro, è ormai ultimata. Mancano gli ultimi collaudi. Dopodiché potrà aprire i battenti al pubblico e sarà sicuramente una delle fermate più frequentate della città, anche grazie alla presenza di numerosi palazzi istituzionali, nonché di una grande area di parcheggio pubblico, con oltre 2mila stalli a disposizione, che potrebbe essere utilizzato anche come interscambio.

Cosenza: "Prossimi all'apertura della fermata Centro Direzionale"

Questa mattina, mercoledì 11 dicembre 2024, sono state rimosse le prime transenne che circondano il cantiere, inaugurato nel lontano 2014, ben 10 anni fa. Ad annunciarlo è stato l'assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, con un post su Facebook: "Si liberano le prime aree intorno alla stazione della Linea 1 al Centro Direzionale. Dopo anni. Ancora non abbiamo la data di apertura della stazione, stiamo lavorando intensamente. Siamo davvero prossimi".

L'apertura della stazione Centro Direzionale era stata annunciata per dicembre 2024. I lavori, come detto, sono ormai finiti. Ma bisogna ultimare i collaudi. Non si esclude, quindi, che l'apertura possa slittare all'inizio del 2025, considerato l'approssimarsi delle festività natalizie e il rallentamento delle lavorazioni. Grazie al rinnovo della flotta – il Comune ha acquistato 24 treni nuovi, di cui 15 già arrivati e 12 già collaudati ed in esercizio – ci saranno corse dei treni ogni 5-6 minuti.

Leggi anche Napoli dice addio ai vecchi treni gialli della metro Linea 1: ora circolano solo quelli nuovi