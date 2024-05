video suggerito

Meteo, umidità e forte caldo: 30 gradi giovedì 16 maggio su Napoli e la Campania Arriva il grande caldo: ma durerà solo 24 ore. Trenta gradi attesi per la giornata di giovedì 16 maggio, poi brusco calo di 4-5 gradi in 12 ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Arriva il gran caldo su Napoli e la Campania: entro domani, giovedì 16 maggio, si raggiungeranno i 30 gradi, con quasi totale assenza di vento. Forte anche l'umidità così come i raggi ultravioletti, che nelle ore più calde supereranno il livello "molto alto". Ma il tutto durerà appena 24 ore, perché già venerdì si tornerà a temperature più miti, con qualche possibile rovescio addirittura possibile nelle zone dell'interno.

Fenomeni che potranno essere brevi ma intensi, con tutte le conseguenze del caso. L'umidità più forte ci sarà soprattutto di notte, mentre nelle ore diurni l'attenzione massima dovrà essere prestate soprattutto ai raggi ultravioletti, che picchieranno forte anche in presenza di nuvole, che saranno in aumento nella seconda parte della giornata di domani, e che nelle zone dell'interno potrebbero portare a qualche breve rovescio di carattere locale

Come difendersi dai raggi ultravioletti

I consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per difendersi dai raggi ultravioletti sono quelli di limitare il più possibile l’esposizione alla luce solare nelle ore più calde (tra le 10 e le 14); indossare vestiti protettivi come cappelli a falda larga per proteggere adeguatamente occhi, orecchie, faccia e retro del collo; usare occhiali da sole ad alta protezione ed abiti aderenti e coprenti; usare creme solari protettive (almeno +15), applicandole nuovamente ogni due ore oppure dopo aver lavorato, nuotato, oppure fatto attività fisica all’aperto. Proprio a questo proposito, l'Iss ricorda anche sul proprio portale che "le creme solari non servono per stare di più al Sole, ma per proteggersi quando l’esposizione è inevitabile".