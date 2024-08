video suggerito

Meteo, ultime ore di fresco: poi tornano afa e ondate di calore su Napoli e Campania Ultime ore di fresco, poi tornano caldo, afa e umidità: a Napoli da giovedì temperature di nuovo sopra i 34 gradi, umidità notturna sopra l’80% Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il meteo su Napoli e la Campania

Ultime ore di fresco su Napoli e la Campania: poi da mercoledì 21 agosto, il ritorno del caldo e dell'afa. Un'estate che sembra non finire mai, almeno sotto il profilo meteorologico: anche il mare risente di queste anomalie, con la temperature dell'acqua vicina ai 29 gradi, più alta di 3 gradi rispetto alle mede stagionali. Il ritorno delle ondate di calore trasformeranno la parte finale di agosto in un incubo per chi è rientrato dalle ferie ed è già al lavoro: il forte caldo, infatti, rischia di trasformare le automobili, già in aumento rispetto alla settimana di Ferragosto nei grandi centri, in autentici "forni" ambulanti. E l'utilizzo continuo di condizionatori negli uffici e nelle abitazioni private rischia a sua volta di sovraccaricare ulteriormente la linea elettrica, con tutti i rischi del caso.

Inizierà dunque da domani, mercoledì 21 agosto, il graduale ritorno del caldo: l'autunno non vuole proprio saperne di fare capolino, e nonostante la violenta pioggia di domenica che ha colto di sorpresa o quasi buona parte della Campania, il fresco è già in attenuazione e si appresta a cedere il passo al ritorno del caldo afoso. Le temperature, a partire da giovedì 22 agosto, torneranno sopra i 34-35 gradi nelle ore più calde, con afa e umidità a fare da contorno indesiderato all'ultima appendice dell'estate. Per attendere un mutamento meteorologico stabile bisognerà insomma attendere settembre, quando si spera che il caldo torrido lasci il posto a giornate più fresche e ventilate. Ma la sensazione, in attesa dei modelli meteorologici più attendibili, è che ci vorrà ancora diverso tempo.