Meteo Natale a Napoli e in Campania, il meteorologo: "Tempo mite, torna il caldo" Natale con temperature calde su Napoli e la Campania: a Fanpage.it le previsioni del professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico.

Intervista a Adriano Mazzarella Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il professor Adriano Mazzarella

Torna a cambiare il quadro meteorologico su Napoli e la Campania in vista di Natale: tornerà infatti il tempo mite, con un aumento sostanziale delle temperature, in controtendenza con i quadri climatici dei giorni scorsi, che prevedevano invece un Natale al freddo. Lo ha spiegato a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, spesso ospite della nostra redazione. "Un meteo mite, che durerà almeno 3-4 giorni e regalerà un Natale più caldo del previsto".

Professore, le previsioni davano freddo per Natale, e invece..

Sì, è stato un dicembre di continui cambiamenti climatici, per avere previsioni precise si è dovuto attendere sempre 4-5 giorni prima. In particolare per le continue lotte tra l'anticiclone delle Azzorre, quello africano ed il vortice russo-siberiano, tutti in guerra tra loro per prevalere sugli altri due. Alla fine, però, a Natale vincerà l'Anticiclone delle Azzorre.

Quindi un Natale caldo, diverso da quello che ci aspettavamo.

Sarà un Natale ed un periodo natalizio caratterizzato da un meteo mite, con qualche leggera nuvolosità lungo le coste. Il rischio piogge sarà praticamente azzerato. Avremo anche un aumento delle temperature: fino a sabato, soffierà il vento di grecale, mentre da sabato arriverà il vento di libeccio, che porterà all'incremento dei valori massimi. Tuttavia, proprio perché la movimentazione atmosferica sarà bassa, c'è il rischio di accumuli di polvere sottili.

Possiamo invece già provare ad ipotizzare che tempo ci sarà a Capodanno?

Diciamo che a Capodanno il rischio di un ritorno del freddo è concreto. Ma trovandoci in una situazione particolare, ovvero con il quadro climatico in continuo cambiamento, dati più concreti e previsioni più precise potranno avvenire non prima del giorno di Santo Stefano o giù di lì.