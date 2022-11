Meteo Napoli, ultime ore di sole e caldo: giovedì 3 novembre arriva la pioggia Il sole ha le ore contate: a partire da domani, giovedì 3 novembre, e per alcuni giorni, a Napoli arriverà la pioggia, accompagnata da un lieve calo delle temperature.

A cura di Redazione Meteo

Il caldo anomalo che ha contraddistinto tutto il mese di ottobre e che si è confermato anche in questi primi giorni di novembre sembrerebbe avere le ore contate: a Napoli, infatti, le condizioni climatiche stanno per cambiare. A partire da domani, giovedì 3 novembre, infatti, sul capoluogo campano arriverà la pioggia: le precipitazioni – che saranno, ad ogni modo, poco abbondanti – sono previste soprattutto nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio di domani. La pioggia sarà accompagnata anche da un lieve calo delle temperature, comunque sopra alla media stagionali: la massima registrata sarà di 21 gradi, mentre la minima di 15.

La pioggia persisterà anche nei prossimi giorni

Il maltempo che, da domani, attanaglierà il capoluogo campano è destinato a durare anche nei giorni successivi, almeno fino a sabato 5 novembre. A partire dalla giornata di venerdì 4, infatti, si assisterà a un progresso peggioramento delle condizioni atmosferiche, con un'intensificazione delle precipitazioni e occasionali fenomeni temporaleschi; per quanto riguarda le temperature, invece, queste si manterranno in linea con quelle registrate nella giornata di giovedì. Discorso diverso per quanto riguarda sabato 5 novembre: per l'inizio del weekend sono previste ancora precipitazioni, accompagnate da un ulteriore calo delle temperature, con una massima di 17 gradi e una minima di 15 gradi.