Meteo Napoli, torna il sole e temperature in aumento fino al weekend del 1 maggio L’anticiclone avrà vita facile solamente fino al weekend: infatti, tra sabato 30 e domenica 1 maggio l’Italia dovrà fare i conti con una duplice azione perturbata.

A cura di Redazione Meteo

Con l'arrivo dell'alta pressione l'atmosfera e' di nuovo stabile su tutte le regioni e tornera' a splendere il sole. E nei giorni a venire, grazie al maggior soleggiamento, le temperature torneranno a salire su gran parte del Paese, sia nei valori massimi, sia in quelli minimi. Temperature leggermente sopra la media al Sud dove i 25 C saranno più o meno diffusi soprattutto sulla Campania settentrionale (in particolare sul Casertano).

Questo ritorno al clima mite e al bel tempo quanto durerà? Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it informa che l’anticiclone avrà vita facile solamente fino al weekend: infatti, tra sabato 30 e domenica 1° Maggio l’Italia dovrà fare i conti con una duplice azione perturbata: aria più fresca e instabile di origine scandinava raggiungerà il Nord e, nel contempo, un vortice nordafricano inizierà ad influenzare il Sud. Altro discorso per i valori termici: infatti, nonostante un graduale peggioramento del tempo, le temperature non subiranno sostanziali variazioni, mantenendosi abbastanza miti su quasi tutta l’Italia.