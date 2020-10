Si prospetta una settimana all'insegna del maltempo, quella che ha preso il via oggi, lunedì 12 ottobre, a Napoli: le previsioni del tempo, infatti, indicano maltempo diffuso, con precipitazioni sparse che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale; inoltre, nel corso della settimana si segnala anche una diminuzione delle temperature, con le massime che scenderanno anche al di sotto dei 20 gradi. Questo repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche, a Napoli così come su gran parte del nostro Paese, è dovuto a una corrente di aria molto fredda in discesa sull'Italia direttamente dal Polo Nord. Nel dettaglio, a Napoli si prevede pioggia da oggi, lunedì 12 ottobre, almeno fino a venerdì 16 ottobre. Inoltre, le temperature massime saranno comprese tra i 18 e i 20 gradi, mentre nelle ore notturne la colonnina di mercurio scenderà anche al di sotto dei 13-14 gradi.

Meteo, arriva il maltempo su tutta l'Italia

Il ciclone autunnale carico di aria molto fredda proveniente dal Polo Nord, dopo essere arrivato in Europa Centrale, si tufferà nel bacino del Mediterraneo, facendo esplodere il maltempo anche in Italia. Sono previsti fenomeni piovosi, anche intensi e abbondanti, in particolar modo su Campania, Lazio, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Puglia. La pioggia, come visto, sarà accompagnata da un brusco calo delle temperature: a Milano e Torino i valori minimi scenderanno di 4 gradi, 2 gradi a Bolzano, 6 gradi a Bologna e Trento, 7 gradi a Roma e 6 gradi a L'Aquila. La situazione meteorologica peggiorerà ulteriormente a partire da mercoledì 14 ottobre, quando un nuovo ciclone investirà l'Italia.