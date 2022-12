Meteo Napoli Santo Stefano, continua il caldo: temperature vicine ai 20 gradi Ancora temperature sopra le medie stagionali a Napoli: le previsioni del tempo per la giornata di Santo Stefano parlano di temperature massime poco al di sotto dei 20 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Le vacanze natalizie a Napoli proseguono all'insegna del bel tempo. Anche per la giornata di domani, lunedì 26 dicembre, Santo Stefano, si prevede infatti un caldo anomalo, con sole e temperature che sono ben al di sopra delle medie stagionali. Le previsioni del tempo per Santo Stefano parlano di una temperatura massima quasi primaverile, di 17 gradi, mentre la minima registrata sarà di 12 gradi. I venti si prevedono deboli: al mattino proverranno da Est-nordest, mentre al pomeriggio da Sud-sudest. Il mare sarà poco mosso.

In serata, poi, l'alta pressione che ha contraddistinto anche la scorsa settimana, sarà disturbata dall'infiltrazione di umidità che comporteranno una nuvolosità diffusa, anche se, come visto, le temperature minime si manterranno comunque alte.

Le previsioni del tempo per la settimana a Napoli

Il bel tempo diffuso contraddistinguerà tutta la settimana che prende il via domani: il sole e le alte temperature sono attese fino a domenica 1 gennaio; anche l'anno nuovo, dunque, comincerà all'insegna del bel tempo. Per tutta la settimana, le temperature massime si manterranno costantemente sui 16-17 gradi, mentre le minime non scenderanno mai al di sotto dei 10 gradi. Soltanto nella giornata di mercoledì 28 dicembre ci potrebbero essere scarse precipitazioni.