Meteo Napoli, prossima settimana freddo e pioggia. Preoccupazione per Ischia Da lunedì la perturbazione colpirà fortemente il Centro-Sud tirrenico. Preoccupazione per il dissesto idrogeologico sull’isola di Ischia.

Del meteo caratterizzato dal caldo anomalo natalizio si è parlato molto e giustamente: forte è la preoccupazione per i visibili effetti di un cambiamento climatico a lungo andare devastante per il Pianeta. Sappiamo che nelle prossime ore è confermato il peggioramento del tempo atteso dalle prime ore di domenica a partire dalle regioni settentrionali per poi estendersi a gran parte d’Italia.

Mattia Gussoni, il meteorologo del sito ilmeteo.it spiega che in Italia le prime avvisaglie del peggioramento saranno evidenti già da oggi nel Nord; il grosso del maltempo però arriverà nel corso di domenica. Ma sarà nella giornata di lunedì 9 gennaio 2023 che la perturbazione colpirà fortemente il Centro-Sud tirrenico:

piogge battenti anche sotto forma di nubifragio su Lazio, Campania e Calabria tirrenica settentrionale. Arriverà la neve anche sugli Appennini a partire dai 1400 metri. Sul resto del Nord il tempo sarà già migliorato e continuerà ad essere buono sulla fascia adriatica centrale. Gli effetti del fronte perturbato si esauriranno nella giornata di martedì quando il Maestrale arriverà impetuoso e spazzerà via tutte le nuvole e anche l’inquinamento dell’aria, favorendo una giornata ampiamente soleggiata come mai si era vista da più di un mese.

Infine uno sguardo alle temperature che non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori se non alcune diminuzioni fisiologiche in presenza di precipitazioni.

Per il freddo invernale, ahinoi, ci sarà da aspettare ancora parecchio.

Preoccupazione ovviamente per l'isola di Ischia dove lo scorso 26 novembre una frana nel comune di Casamicciola ha ucciso 12 persone e determinato danni per decine di alloggi. In caso di allerta meteo arancione o giallo il Comune provvederà ad avvisare la popolazione del pericolo, anche via telefono o con l'impiego di operatori della Protezione Civile porta a porta o con altoparlanti, invitandoli ad adottare le misure di autoprotezione specifiche per le diverse zone.