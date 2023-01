Casamicciola, nuova ordinanza per piogge: con allerta meteo sgomberate mille persone In caso di allerta meteo per piogge ad Ischia scatterà lo sgombero delle zone più a rischio; le nuove misure nell’ordinanza del commissario Calcaterra.

A cura di Nico Falco

Le operazioni di soccorso dopo la frana a Casamicciola

Simonetta Calcaterra, commissario prefettizio di Casamicciola dal giugno scorso, ha emanato questa mattina una ordinanza contenenti le nuove misure che verranno adottate in caso di allerta meteo; la più importante riguarda lo sgombero delle abitazioni che si trovano nelle zone a maggiore rischio idrogeologico, verranno allontanate circa mille persone.

L'ordinanza costituisce un aggiornamento delle prime misure di protezione civile che erano state già adottato dalla Calcaterra ad inizio dicembre, pochi giorni dopo la frana che, la notte del 26 novembre, aveva devastato il comune di Casamicciola causando la morte di 12 persone.

Cosa succederà a Ischia in caso di allerta meteo

In caso di allerta meteo arancione o giallo il Comune provvederà ad avvisare la popolazione del pericolo, anche via telefono o con l'impiego di operatori della Protezione Civile porta a porta o con altoparlanti, invitandoli ad adottare le misure di autoprotezione specifiche per le diverse zone.

Per l'allontanamento dalle abitazioni a rischio il Comune provvederà ad organizzare anche dei transfer per chi non dispone di veicoli propri. L'ordinanza emanata stamattina contiene anche le misure di autoprotezione che i cittadini potranno adottare per ridurre le conseguenze di una eventuale alluvione sin dalla diramazione dell'allerta; tra queste, non dormire o soggiornare nei piani seminterrati.

Legnini: "Proposte condivise coi sindaci isolani"

Giovanni Legnini, commissario straordinario per l'emergenza di Ischia, ha incontrato oggi la commissaria di Casamicciola e tutti i sindaci isolani per fare il punto sui temi che dovranno rafforzare il contenuto del decreto legge Ischia attualmente in fase di conversione in legge e il cui esame in commissione riprenderà lunedì. Al termine dell'incontro è stata diramata una nota: