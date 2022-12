Casamicciola, in caso di frana tutti i cittadini saranno avvisati con una chiamata sul cellulare Il Comune di Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, ha deciso di aderire al programma “Sindaci in Contatto 2.0”, dopo la frana che lo scorso 26 novembre ha ucciso 12 persone.

A cura di Valerio Papadia

Un sistema di allerta che prevede che tutti i cittadini vengano avvisati tempestivamente con una telefonata sul proprio cellulare in caso ci sia bisogno di provvedere alla loro messa in sicurezza. Anche il Comune di Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, ha deciso di aderire al programma "Sindaci in Contatto 2.0", sistema di allerta massivo già adottato durante la pandemia di Covid-19 che, come detto, permette di allertate in maniera tempestiva tutta la cittadinanza in caso vi sia un pericolo imminente. La decisione arriva dopo la frana dello scorso 26 novembre che ha devastato proprio Casamicciola e ha provocato la morte di 12 persone.

I telefoni squillano all'unisono in caso di pericolo

Grazie anche all'intervento di Simonetta Calcaterra, commissario all'emergenza sull'isola di Ischia, fortemente a rischio idrogeologico, il Comune di Casamicciola ha così aderito alla piattaforma di allerta massiva, sviluppata da Enterprise Contact Group. I cellulari dei cittadini interessati dall'allerta squilleranno all'unisono e smetteranno di farlo soltanto dopo aver ricevuto una risposta.

"Quando è il fattore tempo a fare la differenza, non ci si può affidare ai social, alle innumerevoli app o agli sms che non sempre offrono la garanzia di certezza dell'avvenuto recapito. La chiamata vocale consente di raggiungere tutti i cittadini in maniera semplice e istantanea, il telefono squilla finché l'utente non risponde e anche gli anziani possono comprendere con chiarezza quello che sta accadendo" ha spiegato Valentina Flaminio, CEO di Enterprise Contact Group.