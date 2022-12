Frana a Ischia, fiaccolata per le 12 vittime con centinaia di persone ad un mese dal dramma Corte silenzioso con le fiaccole accese a Casamicciola con tutte le autorità. Deposta una lampada in via Celario.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Fb / Comitato "La Strada del Buonsenso" Ischia

Fiaccolata con centinaia di persone ieri sull'isola di Ischia, per ricordare le 12 vittime del fiume di fango che il 26 novembre scorso ha devastato Casamicciola e colpito anche Lacco Ameno. Un corteo silenzioso si è mosso per le strade del comune ischitano di Casamicciola. Una processione con fiaccole e ceri accesi in memoria delle vittime del dramma, tra le quali anche quattro bambini, il più piccolo dei quali aveva appena 21 giorni.

Corteo silenzioso da piazza Marina

Centinaia di persone si sono radunate in piazza Marina a Casamicciola, attorno alle ore 18,00 di ieri, lunedì 26 dicembre 2022, giorno di Santo Stefano, per accendere le candele con la "Luce della Pace", donata dagli scout del M.A.S.C.I. regionale. Le fiaccole sono state alimentata dalla lampada che illumina il luogo della nascita di Gesù, a Betlemme.

Presenti alla manifestazione don Gino Ballirano, parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena, che sorge a poca distanza dalle zone più colpite dalla frana, il commissario straordinario per l'emergenza frana di Casamicciola, Giovanni Legnini, il commissario prefettizio di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, e i sindaci dell'isla verde.

Deposta una lampada per le 12 vittime

La fiaccolata ha raggiunto piazzale Anna De Felice, che porta il nome della ragazza vittima della alluvione del 2009 ed ha poi fatto ritorno nella piazza principale del comune ischitano. Poco dopo, don Gino Ballirano e i primi cittadini hanno raggiunto, con mezzi dei vigili del fuoco, piazza Maio e via Celario, si tratta della zona in cui sono morte tutte le vittime della frana. Qui hanno deposto una lampada accesa per ricordare i 12 morti, travolti dal fiume di fango.