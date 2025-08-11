Meteo Napoli, prosegue il grande caldo: temperature da bollino giallo fino a mercoledì 13 agosto

Prosegue almeno fino a mercoledì 13 agosto l’ondata di calore che ha investito Napoli negli ultimi giorni. Secondo i bollettini d’allerta del Ministero della Salute, Napoli sarà da bollino giallo.

Non accenna a fermarsi l'ondata di calore che, negli ultimi giorni, ha investito Napoli: se fino a domani è in vigore una vera e propria allerta della Protezione Civile per ondate di calore, la canicola in città durerà almeno fino a mercoledì 13 agosto. Consultando i bollettini meteorologici diffusi dal Ministero della Salute, infatti, a Napoli sono previste temperature da bollino giallo almeno per i prossimi due giorni; a complicare la situazione, infatti, è l'alto tasso di umidità, che porterà temperature massime e minime sopra anche di 6-7 gradi rispetto alle medie stagionali.

Nella giornata di domani, infatti, è prevista una temperatura massima di 34 gradi che, per colpa dell'umidità, nelle ore più calde sarà di 35 gradi percepiti. Salirà di due gradi, invece, la temperatura massima mercoledì 13 agosto: la colonnina di mercurio toccherà quota 36 gradi. Se possibile, la situazione sarà ancor più difficile durante le ore serali e notturne, con le temperature che si manterranno intorno ai 30-31 gradi.

Ondate di calore: cosa vuol dire il bollino giallo

I bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute assegnano dei bollini alle varie città italiane che certificano il livello di rischio in base alle temperature e alle condizioni climatiche: verde, giallo, arancione e rosso. Come abbiamo visto, nei prossimi giorni Napoli sarà da bollino rosso: ma cosa significa? Si tratta di un livello di pre-allerta, che può indicare condizioni meteorologiche che possono precedere un'ondata di calore vera e propria.