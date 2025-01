Meteo Napoli: previsioni fino al 30 gennaio. Il tempo nei prossimi 3 giorni

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il meteo su Napoli e la Campania

Meteo ancora incerto nei prossimi giorni su Napoli e la Campania: a giornate quasi primaverili, soprattutto per quanto riguarda le temperature, si alterneranno momenti di pieno inverno e soprattutto di improvvisi acquazzoni tanto violenti quanto di breve durata. Uno di questi è atteso per martedì 28 gennaio, attorno alle 13, in particolar modo sul capoluogo campano. Non ci sono allerte meteo vigenti in questo momento, ma non è escluso che possano essere diramate nelle prossime ore, soprattutto sulle coste tirenniche.

"Colpa" di una perturbazione che sta portando freddo e neve al nord e che avrà, di riflesso, effetti anche sulla Campania: ma come detto saranno di breve durata, perché un possente anticiclone è in arrivo sulla Penisola proprio da sud e dunque anche sulla Campania, che sarà tra le prime regioni a beneficiarne, con giornate più che soleggiate e tendenzialmente calde. La pioggia però è attesa soprattutto per martedì 28 gennaio, quando ci sarà un ennesimo repentino cambio del quadro meteorologico con l'arrivo di una mini-perturbazione che porterà pioggia e vento, ma che durerà come detto appena 24 ore. Neve sempre meno probabile anche nelle zone: resisterà solo sulle vette dei monti dell'Appennino campano, mentre è ormai già sparita dal Vesuvio. Mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, invece, quadro meteorologico stabile, con rischio pioggia tendente a zero. Solo di notte, tra mercoledì e giovedì, potrebbero verificarsi improvvisi rovesci nelle zone dell'interno, attorno alle 2 di notte. Ma le nuvole spariranno all'alba e lasceranno, dunque, il solo "rischio" di nebbia nelle zone più alte della regione.