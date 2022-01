Meteo Napoli, nel weekend tanto sole, ma le temperature sono ancora basse Le previsioni del tempo a Napoli per il weekend in corso: le giornate di sabato 15 e domenica 16 gennaio saranno contraddistinte dal sole, ma anche da temperature piuttosto basse.

A cura di Redazione Meteo

Il weekend cominciato oggi, sabato 15 gennaio 2022, porta buone notizie per i napoletani dal punto di vista meteorologico: le previsioni del tempo nel capoluogo campano per questo fine settimana indicano infatti la presenza di tanto sole, anche se le temperature, soprattutto nei valori minimi, si manterranno ancora basse. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per il weekend: la giornata di oggi, sabato 15 gennaio, è contraddistinta, come detto, dalla presenza del sole; ciononostante, la temperatura massima percepita sarà di 16 gradi, mentre la minima di 8. A differenza di quanto osservato nei giorni scorsi, in cui si sono registrate raffiche di vento molto intense, la giornata odierna sarà caratterizzata da venti molto moderati.

Non molto diversa la situazione meteorologica che caratterizzerà la giornata di domani, domenica 16 gennaio 2022: il sole la farà ancora da padrone ma, così come osservato oggi, le temperature saranno ancora abbastanza basse, con una massima percepita di 15 gradi e una minima di 9 gradi. Anche domani, così come oggi, si segnalano venti moderati o assenti.

Ancora sole a Napoli, a fine gennaio arriva il freddo

Le previsioni del tempo a Napoli indicano la presenza del sole anche nei prossimi giorni. La situazione è destinata a cambiare soltanto a fine mese, durante i cosiddetti "giorni della merla", quelli del 29, 30 e 31 gennaio, considerati popolarmente i giorni più freddi dell'anno: in quei giorni, su tutta l'Italia, arriverà una corrente artica che porterà a un ulteriore abbassamento delle temperature e potrebbe comportare anche delle perturbazioni.