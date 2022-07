Meteo Napoli, nel weekend caldo intenso: si sfioreranno i 40 gradi Si intensifica il caldo a Napoli: le previsioni del tempo per i prossimi giorni parlano di temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi.

Non si ferma l'ondata di calore che sta contraddistinguendo il meteo di questa estate su quasi tutta la Penisola: l'anticiclone africano che si è stagliato sull'Italia nei giorni scorsi insisterà per almeno altri 10 giorni, facendo aumentare le temperature fino a picchi di 40 gradi. Non farà eccezione Napoli: nel capoluogo campano l'aumento delle temperature più importante è previsto per il weekend ormai alle porte quando, anche a causa dell'umidità, nelle ore più calde del giorno la temperature massime percepite arriveranno a sfiorare i 40 gradi.

Napoli, le previsioni del tempo dei prossimi giorni nel dettaglio

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo previste a Napoli nei prossimi giorni. La giornata di domani, venerdì 15 luglio, sarà contraddistinta dal sole, velato però da qualche nuvola. Ciononostante, le temperature saranno alte, con una minima di 20 gradi e una massima di 32; complice, però, l'umidità, nelle ore più calde i gradi percepiti saranno 34.

Sole e qualche nuvola caratterizzeranno anche la giornata di sabato 16 luglio, che dà il via al weekend. La temperatura minima attesa sarà di 21 gradi, mentre la massima di 31: quella percepita, però, arriverà a 34 gradi.

Domenica 17 luglio sarà invece la giornata più calda: il sole, senza nuvola a contrastarlo, splenderà alto nel cielo. La temperatura minima prevista sarà di 21 gradi, mentre la massima di 34 gradi: a causa dell'umidità, i gradi percepiti saranno però 37.