Vento gelido e temperature vicine allo zero: il weekend ormai alle porte segnerà l'arrivo del grande freddo a Napoli – ma in generale su tutta la Penisola. Le previsioni del tempo per il capoluogo campano in previsione di sabato 13 e domenica 14 febbraio, infatti, indicano temperature in picchiata, che diminuiranno anche di 10 gradi rispetto a quelle attuali. In Campania, infatti, un vortice ciclonico che insisterà sul Mar Tirreno, nel fine settimana, grazie all'azione di venti molto freddi, creerà le condizioni per possibili nevicate a bassa quota, anche sulle coste. A Napoli, dunque, tra sabato e domenica è plausibile aspettarsi qualche fiocco di neve anche in città, a bassa quota (nevicate attese anche a Salerno). Oltre ai fenomeni nevosi, che si verificheranno con alta probabilità, nel capoluogo campano sono previsti ancora cieli nuvolosi, che porteranno anche a precipitazioni diffuse.

Nel dettaglio, la giornata di sabato 13 febbraio sarà contraddistinta da cieli parzialmente o completamente nuvolosi, con alta probabilità di precipitazioni, soprattutto al mattino e nel pomeriggio. I venti saranno come detto molto freddi, ma anche molto forti, con raffiche che supereranno i 50 chilometri orari. Per quanto riguarda le temperature, si prevede una massima di 8 gradi e una minima di 4. Migliorano le condizioni atmosferiche domenica 14 febbraio, con i cieli che saranno sereni o parzialmente nuvolosi. Aumenta, però, l'intensità del vento, con raffiche che raggiungeranno picchi anche di 60 chilometri orari. Giù anche le temperature, con una massima di 7 gradi e una minima di 2 gradi.