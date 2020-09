A distanza di pochi giorni dalle piogge che hanno flagellato la Campania tutta, a Napoli sta per tornare il maltempo: le previsioni meteorologiche per domani, giovedì 1° ottobre, indicano il ritorno della pioggia. Le precipitazioni, che non saranno abbondanti, si verificheranno soprattutto al mattino e nel pomeriggio, mentre in serata si verificheranno ampie schiarite: per il momento, dunque, non sono previste allerte meteo né precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco. Per quanto riguarda le temperature, si conferma il lieve calo degli ultimi giorni, con la massima che si attesterà intorno ai 23 gradi, mentre la minima raggiungerà quota 17-18 gradi. Infine, si segnalano venti di moderata intensità al mattino e nel pomeriggio, e mare poco mosso.

Meteo, Italia coperta dalle nuvole

Per quanto riguarda il resto della Penisola, le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 1° ottobre, indicano nuvole su gran parte del Paese, grazie alla diminuzione dell'alta pressione, che continua a diminuire sulla maggior parte delle regioni, come da qualche settimana a questa parte. Al Nord, cieli prevalentemente nuvolosi su gran parte delle regioni: in serata, il meteo peggiorerà al Nordovest, con pioggia su Alpi, Prealpi e Liguria. Temperature comprese tra i 20 e i 26 gradi. Al Centro, invece, si segnalano isolati piovaschi solo su Sardegna meridionale e sull'alta Toscana. Temperature comprese tra i 20 e i 24 gradi. Al Sud, infine, cielo prevalentemente nuvoloso in Sicilia e sereno sulle restanti regioni meridionali. Temperature con punte di 27 gradi in Puglia, Basilicata e Sicilia.