Meteo Napoli, fine settimana infernale: bollino arancione sabato 9 e domenica 10 agosto

A cura di Redazione Meteo

Il caldo torrido a Napoli non cesserà: weekend da bollino arancione con livello di allerta 2 e "condizioni di emergenza (ondata di calore). Lo evidenzia il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che elabora i report per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

Secondo ilmeteo.it nelle prossime ore avremo altri «rovesci di calore». L'alta pressione diventerà ancora più robusta ed opprimente e anche questi fenomeni scompariranno per qualche giorno. È atteso, infatti, il picco del caldo con cieli sgombri da nubi nel weekend e anche lunedì 12 agosto. Avremo due giorni da bollino arancione. Venerdì 9 temperatura fino ad un picco di 33 gradi con una percepita (ovvero rapporto caldo/umidità) pari a 38 gradi. Sabato 10 ancora peggio: 35 gradi e temperatura percepita 39. Nelle cosiddette "isole di calore". si potrebbero toccare e superare i 40 gradi.

Anche per questo i comitati per il mare libero chiedono al Comune di Napoli di «rimuovere gli ostacoli burocratici creati dal numero chiuso, dalle prenotazioni obbligatorie e dal divieto di accesso per i minori non accompagnati» e di consentire a tutti di poter accedere alle spiagge pubbliche in città.

