Meteo Napoli e Campania, tornano caldo e pioggia nel fine settimana del 2-3 dicembre Il fine settimana del 2 e 3 dicembre all’insegna dell’instabilità: pioggia al sabato, ma temperature in aumento e caldo anomalo in gran parte della regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Un fine settimana meteorologico a due facce quello che si prospetta su Napoli e la Campania: da una parte, il ritorno della pioggia che soprattutto di sabato caratterizzerà il meteo regionale; dall'altra, l'aumento delle temperature, con un caldo anomalo che già dalle ultime ore ha portato la colonnina di mercurio a "schizzare" verso l'alto, dopo giornate di freddo artico. Nel mezzo, l'incognita vento, che continuerà a soffiare incessantemente su tutta la regione e che potrebbe costringere ad estendere le allerte meteo da parte della Protezione Civile della Campania, anche se al momento non vi sono segnali in tal senso.

Già dalle prime ore di venerdì 1° dicembre, le temperature sono in forte rialzo in tutta la regione: alle prime ore del mattino, a Napoli si registrano addirittura 19 gradi, seppur con una forte ventilazione che non consente di ritornare a vestirsi in maniera leggera. E nelle prossime ore, ci sarà un aumento di ancora qualche grado. Stessa situazione nelle zone dell'interno: in Irpinia si registravano 14 gradi alle 7 del mattino, a Salerno 17, e anche qui l'aumento continuerà nel corso della giornata. Scarsa nuvolosità, invece, che però sarà destinata ad aumentare nelle prossime ore e che porterà alla pioggia di sabato 2 dicembre. Le temperature, invece, resteranno pressoché invariata. Non durerà molto: a parte qualche acquazzone locale, infatti, già in serata è previsto un miglioramento, che proseguirà anche per domenica 3 dicembre e di riflesso lunedì 4 dicembre. Viceversa, a partire da martedì 5 e in vista del ponte dell'Immacolata, tornerà la pioggia un po' ovunque.