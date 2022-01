Meteo Napoli e Campania, torna la pioggia ma temperature ancora alte nei prossimi giorni Cambia il quadro climatico della Campania: forte nuvolosità in tutta la regione, tornano anche le piogge. Ma i venti di libeccio terranno alte le temperature.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Quadro meteorologico in forte evoluzione su tutta la Campania: il sole caldo del 1° gennaio è già diventato un ricordo, con le nubi che sono tornate a riempire i cieli di tutta la regione. Ma le temperature si manterranno al di sopra delle medie stagionali, almeno per tutta la settimana in corso: per il freddo polare l'appuntamento è "rimandato" alla prossima settimana. Attenzione invece ai venti, per lo più moderati: ma proprio questi, essendo correnti di libeccio, manterranno le temperature alte.

Massima allerta nelle zone dell'interno, con raffiche fino a 26 chilometri orari: non sono escluse possibili allerte meteo nei prossimi giorni, anche perché da mercoledì arriveranno anche le piogge vere e proprie. Le intensità dei rovesci non dovrebbero preoccupare, almeno fino a venerdì quando invece si assisterà ad un ulteriore peggioramento del quadro climatico sull'intera Campania. Rischio neve pressoché assente, anche sui rilievi interni dell'appennino campano, almeno in questa settimana. Dalla prossima, invece, rischio neve anche sul Vesuvio, in conseguenza del crollo delle temperature.

Il Vesuvio "nascosto" dalle nuvole

Intanto dallo spazio arriva una foto bellissima, con il cratere del Vesuvio unico punto visibile della Campania, coperta da una coltre di nuvole. Lo scatto è stato pubblicato su Twitter dal Dg Defis (Defence industry and space), organismo della Commissione Europea che guida le attività nel campo della difesa e dell'industria spaziale: e arriva dalla stazione spaziale Sentinel 2 dell'Esa, l'Agenzia Spaziale Europea. Foto che mostra in maniera ancora più chiara l'alta pressione ed i banchi di nuvole che in queste ore si trovano sulla Campania.