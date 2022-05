Meteo Napoli e Campania, torna la pioggia ma le temperature restano sopra i 20 gradi Torna la pioggia e il vento su tutta la Campania per una settimana, ma le temperature resteranno ancora al di sopra dei venti gradi. Le previsioni meteo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna la pioggia su Napoli e la Campania, almeno fino al prossimo martedì: una grossa perturbazione è ormai sui cieli della regione e vi resterà per almeno una settimana, portando pioggia e vento un po' ovunque, seppur senza causare un calo delle temperature che invece resteranno sopra i venti gradi, in leggero rialzo rispetto alle medie stagionali. A Napoli già oggi si sono registrate punte di 24 gradi, stessa sorte nelle zone dell'interno.

Questa mattina nuvole sparse su tutta la regione con venti deboli sul capoluogo campano, ma rischio piogge ancora basso: da domani, invece, aumenterà la possibilità di precipitazioni anche su Napoli e dintorni. Più forte il vento sulle coste del Cilento, dove le raffiche provenienti da sud-ovest raggiungeranno nelle prossime ore anche i 25 chilometri orari. Temperature però anche qui alte e sopra i 23 gradi di media. Anche in Irpinia forti raffiche di vento, fino a 20 chilometri orari, e temperature sempre sopra i 24 gradi nelle prossime ore. Non ci sono allerte meteo da parte della Protezione Civile della Regione Campania: ma non è escluso che nelle prossime ore arrivino bollettini di allerta in tal senso, soprattutto se alle forti raffiche si aggiungeranno anche le piogge già previste a partire dalle prossime ore. Da domani, infatti, precipitazioni sparse su tutta la regione saranno la prassi e dureranno fino a martedì prossimo: pioggia e vento la faranno insomma da padroni a lungo. Poi, le perturbazioni lasceranno spazio al ritorno del bel tempo che da metà maggio farà da anticipo dell'estate vera e propria, in arrivo quest'anno il 21 giugno.