Torna il sole con le temperature che saliranno di nuovo su tutta la Campania: il quadro climatico dei prossimi giorni si preannuncia nuovamente stabile sulla regione. Merito di un'area di alta pressione che, spingendo dal Mar Mediterraneo, sta lentamente risalendo tutta la penisola. Epicentro sarà ovviamente il Meridione, con la Campania quasi perfettamente il punto nevralgico di passaggio: addio, dunque, alle perturbazioni dei giorni scorsi ed alle ultime masse d'aria umida, che già nelle ultime ore stanno lasciando la Campania dirigendosi verso il centro-nord. Clima pressoché stabile anche nei prossimi giorni.

Nessun particolare eccesso, come caldo anomalo o primavera ante litteram: ma saranno sicuramente giorni in media con i valori stagionali tipicamente mediterranei. Già nelle ultime ore lo zero registrato anche a bassa quota è un lontano ricordo anche nelle zone interne, dove quest'oggi le massime saliranno fino a 12-13 gradi sciogliendo anche gli ultimissimi residui delle nevicate dei giorni scorsi. La neve, che era arrivata a fioccare perfino nel Centro Storico di Napoli oltre che nelle zone dei Camaldoli e del Rione Alto, sarà insomma un lontano ricordo se non sui rilievi più alti come le cime del Partenio e del Terminio. Piogge pressoché assenti su tutta la regione, anche nei prossimi giorni: qualche leggera nuvolosità nel fine settimana, ma il sole la farà comunque da padrone. Le massime oscilleranno tra i valori massimi di 15 gradi ed i valori minimi di 7-8 gradi. Anche i venti saranno per lo più assenti, o deboli lungo le coste. Scomparso dunque anche il rischio di mareggiate.