Meteo Napoli e Campania, tempo stabile fino a venerdì: poi arrivano piogge e freddo artico Settimana di tempo stabile e temperature alte, ma da sabato cambia tutto: arriva il freddo artico, temperature in crollo verticale e piogge su tutta la Campania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ultimi giorni di tempo stabile su Napoli e la Campania: il meteo infatti sta per cambiare radicalmente, e dal fine settimana del 10-11 febbraio arriverà l'inverno vero e proprio, con piogge e freddo artico in arrivo su tutta la regione, come aveva già anticipato pochi giorni fa in una intervista a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, e frequente ospite della redazione del nostro giornale.

In questa settimana di febbraio, da oggi lunedì 5 a venerdì 9 il clima sarà come detto stabile: pochi annuvolamenti sparsi e cieli per lo più sereni, con temperature alte per le medie stagionali e in alcuni casi vicine perfino ai 20 gradi. Venti di maestrale che, dopo le "sfuriate" nel fine settimane appena trascorso, si sono calmati a loro volta. Insomma, giornate più somiglianti ad un tardo autunno che ad un pieno inverno. Ma per l'appunto non durerà. Da sabato il clima virerà dopo l'arrivo di una perturbazione artica, che porterà sia ad un crollo verticale della temperature (entro 48 ore almeno 10 gradi in meno), ma anche piogge. Sabato 10 febbraio saranno leggere, ma già domenica 11 febbraio sono previsti rovesci anche intensi su tutta la regione. "Esiste un proverbio che dice che se i Giorni della Merla sono freddi, la primavera sarà bella, mentre se sono caldi, la Primavera arriverà tardi", ha spiegato il professor Mazzarella, "per cui quest'anno, dunque, secondo il proverbio, la primavera e l'estate potrebbero arrivare un po' più tardi rispetto al solito". L'ondata di freddo durerà diversi giorni, e potrebbe protrarsi fino a marzo.