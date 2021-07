Temperature ancora alte su tutta la Campania, almeno fino a venerdì. Poi nel fine settimana un lieve calo di temperature, ma con i valori massimi che resteranno al di sopra dei trenta gradi. Sole e caldo che la faranno da padroni, insomma, ancora a lungo. Come spiegato nei giorni scorsi dal professore di meteorologia Adriano Mazzarella a Fanpage.it, il culmine sarà raggiunto entro il 26 luglio, poi gradualmente nel mese di agosto le temperature rientreranno nei valori stagionali e dunque senza eccessive ondate di calore.

Anche oggi, sole e caldo su tutto il capoluogo campano. Qualche leggera foschia e qualche nube di passaggio non porteranno instabilità eccessiva: il rischio pioggia è pari infatti a zero. I valori massimi arriveranno fino a 36 gradi. Stessa situazione anche nel resto della Campania, dove i venti soffieranno fino a 13 chilometri orari, soprattutto tra Caserta, Sannio ed Irpinia. Nelle zone più interne, come l'Alto Sannio, venti più forti e fino ai 15 chilometri orari, ma nel complesso clima stabile. Sul Cilento, venti leggermente più forti con raffiche fino ai 18 chilometri orari. Le massime saranno di 31 gradi. L'allerta meteo per ondate di calore resta in vigore fino alle 20 di domani, venerdì 9 luglio: poi nel fine settimana i valori rientreranno nella norma, con afa e umidità che lasceranno il posto ad aria più fresca e gradevole da sopportare. Almeno fino alla prossima settimana, quando un nuovo anticiclone proveniente dall'Africa arriverà anche sulla Campania, facendo schizzare nuovamente le temperature sopra i trenta gradi di valori massimi e riportando afa e umidità che renderanno più pesante il tutto.