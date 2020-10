Giornata di sole e di caldo in tutta la Campania: è un venerdì in netta controtendenza rispetto ai giorni precedenti, quando pioggia e freddo l'avevano fatta da padroni. E sarà un anticipo rispetto al fine settimana, in cui il sole continuerà a farla da padrone, così come le temperature saranno in leggero aumento rispetto agli ultimi giorni. Da lunedì, invece, tornerà il maltempo, con rovesci anche forti di possibile carattere temporalesco soprattutto nelle zone interne.

Gli ultimi "colpi di coda" del vortice atlantico che si era stazionato sul mar Mediterraneo e sulla Campania sono ormai alle spalle. Già oggi, venerdì 2 ottobre, le temperature sono tornate di nuovo a toccare i 25 gradi di massima, mentre il cielo fino a ieri grigio si è schiarito, e le nuvole hanno lasciato spazio al sole. Da domani, sabato 3 ottobre, ulteriore miglioramento del clima: le temperature schizzeranno a sorpresa fino ai 29 gradi di massime, con il cielo che sarà limpido eccezion fatta per qualche nuvola di passaggio che non causerà comunque problemi di alcuna sorta. Anche domenica 4 ottobre, clima sereno, con temperature stazionarie attorno ai 26-27 gradi di massime. Pochi i venti che soffieranno in questo fine settimana sulla regione, per lo più deboli. Rischio piogge che, come detto, sarà assente. Da lunedì 5 ottobre, tornerà invece il maltempo con le temperature che torneranno ad abbassarsi: si tratterà tuttavia di una perturbazione passeggera, che dopo aver "scaricato" pioggia anche intensa a macchia di leopardo sulla regione, finirà per esaurirsi, restituendo così un nuovo miglioramento del clima.