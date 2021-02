Un fine settimana all'insegna del sole e delle temperature in aumento quello del 20-21 febbraio: il freddo, la pioggia e soprattutto le nevicate dei giorni scorsi saranno soltanto un lontano ricordo. Se i fiochi di neve erano arrivati perfino sulle spiagge del Cilento e in pieno centro storico di Napoli, oltre a cadere copiosamente in tutte le zone dell'interno provocando non pochi disagi tra il Matese, l'Irpinia ed il Sannio, ormai già da qualche giorno il clima volge verso il meglio.

Un vortice di alta pressione sta infatti risalendo dal Mar Mediterraneo, spazzando via i banchi di aria umida e fredda che avevano invaso la Penisola la scorsa settimana. La Campania sarà tra le regioni più "colpite" da questo caldo in arrivo, con temperature che seppur non arrivando ai venti gradi già segnati una quindicina di giorni fa, vedranno comunque aumentare considerevolmente i propri valori. La colonnina di Mercurio, che fino praticamente a martedì segnava lo zero anche a bassa quota, difficilmente scenderà sotto i 9-10 gradi, "ripulendo" così le strade anche dagli ultimi sprazzi di neve che ancora si trovavano nei borghi e nelle vallata delle zone interne della regione.

Clima, dunque, stabile per tutto il fine settimana e che farà da preludio ad un ulteriore miglioramento a partire dalla settimana prossima. Sebbene, dunque, l'inverno sia ancora lontano dai titoli di coda (manca un mese all'equinozio di primavera), il clima mediterraneo inizia a prendere il sopravvento su quello gelido registrato la prossima settimana, con il crollo pressoché verticale delle temperature e la neve anche a bassa quota.