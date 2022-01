Meteo Napoli e Campania: sole e forti raffiche di vento nel fine settimana 22-23 gennaio Forti raffiche di vento ma giornate soleggiate nel fine settimana del 22-23 gennaio su tutta la Campania: temperature invece nelle medie stagionali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna il sole, e le temperature aumentano: un fine settimana del 22-23 gennaio che si preannuncia in controtendenza rispetto a quanto preannunciato nei giorni scorsi, quando un vortice di aria fredda siberiana era atteso anche in Campania dopo aver attraversato l'intera Penisola. Colpa, o merito, di uno "scambio meridiano", ovvero dell'arrivo dell'aria gelida del Polo Nord che si getta direttamente nel Mar Mediterraneo, causando una sorta di "spacco" nel clima. E così se oggi, venerdì 21 gennaio, la giornata è per lo più fredda e contrassegnata dall'incertezza.

Nella giornata di oggi, cielo coperto e venti moderati da nord-est che soffieranno tra i 22 ed i 37 chilometri orari, con temperature percepite anche sotto lo zero nelle zone più interne della regione, dove sussisterà anche possibilità di neve in bassa quota. Diverso invece il quadro climatico di sabato 22 gennaio, con il sole che farà di nuovo capolino e temperature in aumento, anche se ancora nelle medie stagionali. L'inverno del resto è ormai inoltrato, e difficilmente sono previste giornate di "primavera" anticipata, almeno per i restanti giorni di gennaio. Anche domenica 23 gennaio il clima sarà clemente: poche le nubi, soprattutto lungo le coste, con ore soleggiate e temperature nella media. Diversamente, sarà il vento a soffiare forte: proprio questo farà sì che il cielo sia sempre "sgombro" di nubi, ma contestualmente potrebbe causare non pochi disagi, soprattutto per quanto riguarda alberi, rami e cartellonistica. Non ci sono allerte da parte della Protezione Civile, ma non è escluso che nelle prossime ore possano arrivare indicazioni in tal senso.