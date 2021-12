Meteo Napoli e Campania, settimana di sole ma temperature in picchiata con freddo artico Settimana all’insegna del freddo, ma non pioverà: su Napoli e Campania giornate di clima stabile, senza rischi di piogge. Ma con Natale il quadro peggiorerà.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Temperature in picchiata su tutta la Campania, ma il sole resterà: le previsioni meteo della settimana appena iniziata sono positive dopo giorni di pioggia e maltempo diffusi in tutta la regione. Merito dell'alta pressione che sta arrivando in queste ore, e rinominata per questo come Santa Lucia (che cade appunto oggi 13 dicembre), che porterà ad una stabilizzazione del clima liberando anche il cielo dalle nubi e azzerando il rischio pioggia. Ma non ci sarà il caldo anomalo visto a novembre, prima che iniziassero le due settimane di piogge intense che poi hanno caratterizzato l'inizio di dicembre.

In vista del Natale, si assisterà anche ad un peggioramento del clima con il ritorno delle piogge, ma per quest'ultima settimana pre-natalizia il clima sarà per lo più limpido. Il freddo sarà il vero protagonista: l'arrivo imminente in un cosiddetto "lago gelido" che sta scendendo dalla Scandinavia, portando con sé aria artica che provocherà un drastico calo delle temperature anche in Italia, con il rischio neve che per fine dicembre sarebbe concreto perfino nelle zone pianeggianti. Nell'immediato, però, la Campania sarà attraversata da temperature basse ma ancora in media con i valori stagionali: minime previste attorno ai 4 gradi nelle zone costiere, leggermente più basse in quelle dell'interno. Massime che si aggireranno invece attorno ai 15-14 gradi. Rischio piogge tendente a zero: ma nelle zone dell'interno si potrà verificare qualche lieve caduta di neve, soprattutto sui rilievi più alti dell'appennino campano, già colpito nelle scorse settimane da abbondanti nevicate che non hanno risparmiato neppure la punta del cratere del Vesuvio.