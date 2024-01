Meteo Napoli e Campania: settimana di pioggia, umidità e caldo, rischio nebbia al mattino Settimana a due facce in Campania sul fronte meteorologico: prima il caldo e l’umidità, poi il ritorno della pioggia. E nel fine settimana arriva il gelo artico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Inizia la settimana a due facce meteorologiche in Campania: da una parte la pioggia, dall'altra umidità e temperature in aumento. Ma non solo, perché dalla notte di sabato è in arriva una perturbazione artica che cambierà di nuovo le carte in tavola, portando al crollo delle temperature. "Colpa", in primis, dei venti di Libeccio che stanno portando ad un graduale aumento delle temperature ma che al contempo stanno spingendo una perturbazione atlantica anche sulla Campania.

Una seconda perturbazione, stavolta in arrivo dall'Africa, porterà ad un ulteriore aumento del caldo, che potrà tornare anche attorno ai 16 gradi nei valori massimi tra mercoledì e giovedì. Poi però, venerdì ci sarà il cambio di rotta: una terza perturbazione, ovvero un ciclone artico, porterà ad un crollo delle temperature ed al rischio neve anche sotto i mille metri di altitudine. L'inverno, dunque, dopo aver solo "sfiorato" la Campania in qualche giornata, stavolta irromperà a lungo in regione: durerà infatti diversi giorni il freddo artico in arrivo tra sabato 20 e domenica 21 gennaio. Nel corso di questa settimana, i continui cambiamenti di temperatura porteranno anche alla creazione di banchi di nebbia soprattutto nelle zone dell'interno: rischio particolarmente elevato al mattino presto e dopo il tramonto. Vento debole e per lo più di libeccio, con umidità in aumento giorno dopo giorno assieme alle temperature. Insomma, non sarà facile vestirsi in questi giorni: il consiglio è quello tradizionale di farlo "a cipolla", a seconda se si va in giro oppure in luoghi chiusi. Il rischio, infatti, è quello di ritrovarsi nel giro di poche ore alle prese con raffreddore ed influenze.