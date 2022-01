Meteo Napoli e Campania, prossimi giorni con sole e vento: poi torna la pioggia Prossimi giorni con sole e vento: poi la torna pioggia su tutta la Campania. Temperature ancora basse, ma in rialzo verso le medie stagionali. Da lunedì pioggia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Giornate di sole da domani giovedì 13 gennaio almeno fino a domenica 16 gennaio su tutta la Campania. Merito di un anticiclone delle Azzorre che arriva in queste ore da occidente, ed investirà dunque tutta l'Italia e soprattutto la fascia tirrenica, regalando una breve tregua dal maltempo che in questi giorni ha flagellato anche la Campania, portando ad un'allerta meteo che è durata dalle 20 di domenica 9 gennaio fino ad oggi mercoledì 12 con venti forti, gelate e neve in tutta la regione.

Particolarmente critica era stata la giornata di lunedì, con neve anche fino a dieci centimetri in Irpinia ma anche a bassa quota. Tutto alle spalle, o quasi. Perché le temperature resteranno basse anche nei prossimi giorni, aumentando solo quel poco che basta per riportarle nelle medie stagionali. L'anticiclone delle Azzorre porterà comunque bel tempo, con il cielo sgombro dalle nubi e dunque giornate fredde sì ma almeno soleggiate. Rischio pioggia tendente a zero, di fatto, almeno fino a domenica. Poi però un vortice ciclonico siberiano proveniente dalla Russia farà la sua irruzione già dal prossimo lunedì, portando ad un nuovo crollo delle temperature, praticamente verticali e vicinissime allo zero. Al momento non ci sono allerte meteo della protezione civile regionale, ma non è escluso che domenica possa arrivare già qualche avviso: il rischio infatti è che la pioggia, unita alle basse temperature, possa tramutarsi in neve soprattutto nelle zone più interne della Regione, dove il rischio di burrasche nevose, visto il forte vento che soffierà, sarà particolarmente alto. Ma per il momento, si potrà contare su queste prossime giornate di sole.