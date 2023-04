Meteo Napoli e Campania, ponte del 25 aprile a due facce: sole e caldo, poi la pioggia Sole e caldo dal 22 al 23 aprile, poi pioggia e temporali fino alla Festa della Liberazione: un ponte del 25 aprile a due facce meteorologiche sulla Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un ponte del 25 aprile a due facce meteorologiche quello su Napoli e la Campania tutta: un fine settimana 22 e 23 aprile all'insegna di sole e caldo, poi un lunedì 24 nuvoloso ed un martedì 25 aprile all'insegna della pioggia. Instabilità che poi durerà per diversi giorni nella prossima settimana, ma tenderà poi a diminuire in vista dell'imminente arrivo del mese di maggio, ultimo mese della primavera.

Nella giornata di oggi, sabato 22 aprile, il quadro meteorologico campano si presenterà stabile: il sole splenderà per tutta la giornata, le temperature rimarranno sopra i 20 gradi un po' ovunque in regione. Nonostante nella giornata di ieri venerdì 21 aprile ci siano stati rovesci anche violenti nelle zone dell'interno, non ci saranno particolari "sorprese" sabato, né tantomeno domenica 23 aprile quando, sebbene resterà un quadro meteorologico stabile, qualche nuvola inizierà ad apparire anche lungo le coste tirreniche, mentre all'interno i banchi nuvolosi saranno più consistenti e potrebbero portare a qualche locale rovescio, ma stavolta di scarsa intensità rispetto a quelli visti venerdì scorso. Da lunedì 24, invece, il meteo campano inizierà a cambiare drasticamente, con nuvolosità in aumento ovunque, rischio piogge più elevato e venti da sud che porteranno umidità e piogge su tutta la regione. Non cambierà lo scenario martedì 25 aprile, festa della Liberazione: le piogge diminuiranno di intensità, ma resterà forte il vento di Ostro e l'instabilità meteorologica, che porterà a possibili rovesci un po' ovunque e particolarmente intensi nelle zone dell'interno tra Sannio ed Irpinia.