Meteo Napoli e Campania, sole e temperature sopra i 20 gradi nel fine settimana 22-23 aprile Sole e temperature fino a 23 gradi: il fine settimana 22-23 aprile sarà il primo weekend di primavera per Napoli e la Campania. Ma non durerà.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un fine settimana all'insegna di sole e caldo su tutta la Campania: quello del 22-23 aprile sarà insomma il primo sprazzo di "primavera" vera e propria, con temperature quasi pre-estive e sopra i venti gradi. Dopo giornate di pioggia e allerta meteo diffusa, sulla Campania dunque si prospetta il primo fine settimana ideale per una gita fuori porta, anche in considerazione del possibile "ponte" del 25 aprile, che quest'anno cade di martedì. Ponte che però sarà a due facce: se da una parte infatti il fine settimana del 22-23 aprile sarà in prevalenza caldo e soleggiato, già da lunedì mattina arriveranno i primi annuvolamenti, che si trasformeranno in piogge vere e proprie già il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione.

Già oggi, venerdì 21 aprile, il meteo è prevalentemente soleggiato ovunque, con temperature che ad ora di pranzo raggiungeranno punte di 22-23 gradi lungo le coste tirreniche e sopra i 20 nelle zone dell'interno. Venti prevalentemente assenti o deboli: qualche nube all'orizzonte che invece non desterà particolare preoccupazione o instabilità nelle prossime ore. Anche sabato 22 aprile il meteo campano sarà stabile: il sole continuerà a farla da padrone e le temperature saranno sopra i 20 gradi un po' ovunque. Domenica, a fronte di un quadro meteorologico stabile, qualche nuvola inizierà ad apparire lungo le coste, mentre all'interno saranno più consistenti e potrebbero portare a qualche locale rovescio, di scarsa intensità. Da lunedì 24, invece, il quadro meteorologico inizierà a cambiare: nuvolosità in aumento, rischio piogge più elevato e venti da nord-est inizieranno a soffiare su tutta la regione. Preludio al 25 aprile, quando invece inizierà il drastico peggioramento del meteo su tutta la Regione.