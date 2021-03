in foto: Il Vesuvio innevato nella mattinata di oggi, sabato 20 marzo.

Ondata di gelo e freddo su tutta la Campania: neve sul Vesuvio e sugli altri rilievi maggiori della Campania, in particolare sui Monti Picentini, nel Matese e tra Irpinia e Sannio. Nessun disagio o particolare criticità, anche perché l'ondata di gelo era particolarmente attesa già da qualche giorno, quando le temperature avevano iniziato a scendere gradualmente per poi iniziare a precipitare nella giornata di ieri.

L'equinozio di primavera, scattato astronomicamente oggi sabato 20 marzo alle 10.37, non ha portato con sé anche il bel tempo: al netto del sole, che comunque fa capolino tra le nuvole a macchia di leopardo del cielo di Napoli, il freddo la fa da padrone un po' ovunque. Spettacolo del Vesuvio innevato: la neve, che ieri ricopriva principalmente la parte alta del cono, ora ne ricopre anche i lati, lambendo i paesi del territorio Vesuviano. Qualche fiocco di neve anche in città: ad Avellino, nella notte e al primo mattino, fiocchi sparsi ma che l'alba ha immediatamente sciolto senza particolari conseguenze per le strade. Innevate invece le cime del Partenio e del Terminio, con il Santuario di Montevergine che già da inizio settimana era tornato ad imbiancarsi. Il brusco calo della temperatura, che nelle zone interne quest'oggi non supererà i 6 gradi di valori massimi, continuerà almeno fino a lunedì, seppur in maniera più graduale. Solo da martedì 23 marzo le perturbazioni attualmente concentratesi sulla Campania inizieranno a diradarsi ed a lasciare il posto alla primavera che, lentamente, prenderà il proprio posto e porterà ad un aumento graduale anche delle temperature.