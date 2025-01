video suggerito

Meteo Napoli e Campania, nuovo calo delle temperature e pioggia tra giovedì e venerdì Pioggia a tratti tra giovedì e venerdì, con temperature al ribasso: ma niente pericolo neve. Nel fine settimana, il quadro meteorologica sarà stabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuovo calo delle temperature su Napoli e Campania, con la pioggia che tornerà a tratti tra giovedì 16 e venerdì 17 su tutta la regione. Ma stavolta, il rischio neve sarà assente: nella notte, infatti, le minime resteranno stabilmente sopra lo zero, e questo eviterà la caduta di neve anche sulle zone più elevate della Campania. Neve che tuttavia resterà presente sulle vette maggiori della regione, come i monti Picentini, il Terminio e il Partenio. Sul Vesuvio, dove la neve in gran parte si è sciolta, potrebbe restare solo sui bordi del cratere.

Le temperature di questi giorni torneranno verso il basso, dunque, ma senza eccessi: i valori massimi oscilleranno tra i 10 ed i 12 gradi, mentre le basse si attesteranno attorno ai 3-4 gradi nelle ore più fredde. Pioggia che però, come detto, sarà quasi assenti: gli unici rovesci sono attesi, in maniera sparsa, tra giovedì e venerdì, in varie zone della Campania. Fenomeni un po' più accentuati nelle zone dell'interno, più rari lungo le coste tirreniche. Nel fine settimana il clima sarà più stabile, con sole un po' ovunque ed un leggero rialzo delle temperature, che andranno verso i valori medi stagionali tipici dell'inverno. Il peggioramento arriverà a partire dalla prossima settimana, quando sono attese piogge e nuovi bruschi cali delle temperature già da lunedì 20 gennaio, per un inverno che inizierà a fare sul serio, un mese dopo il suo inizio. Per la primavera bisognerà attendere ancora a lungo: qualche "anticipo" si potrà vedere solo a fine mese, mentre per periodi più o meno continuativi e fuori stagioni bisognerà attendere almeno febbraio.