Meteo Napoli e Campania: freddo polare fino al weekend poi torna la pioggia Ancora giornate di freddo polare su tutta la regione: nel fine settimana, venti di libeccio e piogge diffuse, con un lieve aumento delle temperature.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Freddo polare su tutta la Campania ancora a lungo: poi da venerdì le temperature torneranno a salire leggermente, grazie alle piogge che sono attese nel fine settimana su tutta la regione, accompagnate anche dai venti di libeccio. Ma per le giornate di sole e di caldo bisognerà attendere ancora un po' di tempo, almeno la prossima settimana che è anche quella di avvicinamento all'equinozio di primavera, che quest'anno cadrà alle ore 16:33 di domenica 20 marzo.

Rischio nevicate nelle prossime ore nei rilievi interni, dove è già abbondantemente caduta nelle scorse ore e in particolare sui Monti Picentini e sul Vesuvio. Nevicate anche a bassa quota nelle zone dell'interno, anche se la situazione nelle singole città resta sotto controllo. Protezione Civile e mezzi spargisale in preallarme per tenere le strade pulite. Massima allerta anche per le raffiche di vento di queste ore che stanno sferzando su tutta la regione: non si registrano criticità, tuttavia anche in questo caso c'è grande attenzione per eventuali peggioramenti che potrebbero avvenire nelle prossime ore.

Il freddo polare di questi giorni continuerà insomma a far parte del quadro climatico: temperature abbondantemente sotto lo zero soprattutto nelle zone dell'interno, ma anche nelle città delle coste. A Napoli si raggiungerà anche -1 come temperatura minima: valori ancor più bassi nelle città dell'interno. La neve in città, tuttavia, non dovrebbe cadere anche per l'assenza di pioggia, che arriverà a cadere solo sabato, quando però le temperature saranno già in aumento e dunque non ci sarà il passaggio da acqua a neve.