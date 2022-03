Meteo Napoli e Campania: Festa della Donna con vento e freddo, neve in Irpinia Festa della Donna al gelo su tutta la Campania: le previsione dell’8 marzo 2022. Neve sul Vesuvio e in Irpinia, forte vento in città e lungo le coste.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna il freddo su tutta la Campania: una Festa della Donna all'insegna del gelo quella di oggi, 8 marzo 2022. In Irpinia la neve è già caduta copiosamente nei giorni scorsi, e anche il Vesuvio resta innevato. Nei prossimi giorni il freddo aumenterà d'intensità, e nel fine settimane sono previste anche piogge che potrebbero trasformarsi in neve anche a bassa quota. Solo da domenica inizierà il primo vero consistente rialzo delle temperature, con l'avvicinarsi anche dell'equinozio di primavera che quest'anno in Italia cadrà alle ore 16:33 di domenica 20 marzo, sancendo così l'inizio delle belle giornate.

Il Partenio innevato questa mattina.

Un 8 marzo che invece sarà una tipica giornata invernale: temperature basse un po' ovunque e abbondantemente sotto lo zero nelle zone dell'interno. Neve copiosa sugli Appennini campani e sui Monti Picentini: a Montevergine, la neve è già presente da diversi giorni così come in tutta l'Irpinia. Il Santuario e l'Abbazia di Loreto ricoperti di bianco sono particolarmente pittoreschi ma anche complicati da raggiungere a bordo delle automobili. Disagi nella zona alla ricezione dei canali televisivi, proprio per la forte neve sul Partenio che sta disturbando i grandi ripetitori presenti in loco. A Laceno, località sciistica per eccellenza della Campania, la neve è particolarmente intensa: spettacolare anche in questo caso il lago ghiacciato che già da giorni sta attraendo molti visitatori. Disagi alla circolazione e qualche intervento dei vigili del Fuoco: ma la situazione appare sotto controllo. Anche nelle zone costiere il freddo intenso si fa sentire: il Vesuvio è innevato non solo sul cono ma anche lungo le pendici, lambendo alcuni paesi che vi sorgono. Ma in generale non sono segnalate criticità importanti nel territorio. Venti forti invece su tutta la regione: non ci sono allerte meteo della protezione civile, ma non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare l'avviso di allerta per le prossime ore.