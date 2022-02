Meteo Napoli e Campania, fine settimana di San Valentino con pioggia e temperature alte Fine settimana di San Valentino all’insegna della pioggia su tutta la Campania e punte massime di temperatura fino a 18 gradi: il sole tornerà solo mercoledì.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un fine settimana di San Valentino caratterizzato da un aumento delle temperature ma anche da pioggia. In Campania la situazione sarà migliore del resto d'Italia, con le piogge che cadranno sì ma non saranno particolarmente piovose. Sarà dunque un fine settimana di San Valentino a due facce, con pioggia e vento da una parte ma temperature anche superiori alla media. Cambiamenti climatici frutto dello spostamento del vortice di alta pressione arrivato sul Mar Mediterraneo dal Tropico del Cancro, e che si sposterà verso l'Atlantico aprendo le porte a correnti umide e piovose.

Da sabato 12 febbraio, dunque, torneranno le nuvole su tutta la regione, partendo proprio dalla zona costiera. I forti annuvolamenti porteranno anche a piogge sopratutto tra Sannio ed Irpinia: minori i rischi per le altre province della Campania. E già da domani inizierà l'aumento delle temperature, con punte di 18 gradi tra i valori massimi nelle zone costiere. Domenica 13 febbraio, la pioggia perderà anche la già poca intensità delle ore precedenti: cielo per lo più nuvoloso, anche se ci saranno locali schiarite. Venti di libeccio renderanno le temperature sopportabili e adatte anche per trascorrere qualche ora in strada. Gli annuvolamenti, tuttavia, resteranno presenti e nella giornata di San Valentino di lunedì 14 febbraio le perturbazioni si faranno consistenti, con un lieve calo della temperature che tuttavia non scenderà sotto i 14 gradi di valore massimo. Situazione climatica che poi si trascinerà almeno fino a mercoledì, quando poi le nuvole saranno solo un ricordo: tornerà infatti il sole e le temperature vedranno un nuovo rialzo, con un anticipo di primavera fuori programma.