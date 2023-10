Meteo Napoli e Campania: fine settimana 7-8 ottobre con sole e caldo Fine settimana di bel tempo su Napoli e la Campania, con temperature alte e sole ovunque. Ma dal 10 inizierà l’instabilità climatica, con l’arrivo delle piogge.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ultimo fine settimana "estivo" su Napoli e Campania: temperature alte e sole a farla da padrone per il 7 e l'8 ottobre, l'occasione giusta per chi vorrà dedicare qualche giorno al mare prima dell'arrivo della pioggia. Da metà settimana, infatti, è previsto l'arrivo dell'autunno, che porterà pioggia e vento su tutta la regione, facendo dimenticare dunque queste "ottobrate" che in realtà stanno allungando a tutti gli effetti l'estate, seppur senza gli effetti nefasti visti a luglio, con umidità opprimente e scarsa ventilazione, che avevano reso l'aria irrespirabile.

Due giorni di caldo, dunque, in attesa del brusco cambiamento di metà settimana. E che rischia, anche, di creare un bel po' di problemi. Il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, aveva spiegato in un'intervista a Fanpage.it nei giorni scorsi, che "nei giorni successivi al 10 ottobre, è previsto l'inizio della dissoluzione dell'anticiclone africano che ha garantito finora la stabilità meteorologica sulla Campania". E dunque, a partire da metà settimana, "inizieranno le piogge ed il calo delle temperature, con gli impulsi freschi in arrivo dal settentrione che non troveranno più l'anticiclone africano a fare da "protezione" alla Campania. Proprio le piogge potranno essere problematiche", aveva proseguito nel corso dell'intervista Fanpage.it il meteorologo Mazzarella, "perché a causa dell'energia termica ancora in gioco, con i mari ancora molto caldi e con le temperature medie che oscilleranno tra i 24 e i 25 gradi, non sono da escludere fenomeni alluvionali veri e propri".