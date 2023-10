Meteo Napoli e Campania, ancora una settimana di caldo: dal 10 ottobre arriva l’autunno Sole e caldo almeno fino al 10 ottobre: poi l’arrivo delle piogge. Il meteorologo Mazzarella a Fanpage.it: “Non sono da escludere fenomeni alluvionali”.

Ancora una settimana di sole e di caldo sulla Campania: ma sarà, con ogni probabilità, l'ultimo colpo di coda dell'estate perché a partire dal 10 ottobre il quadro meteorologico subirà un drastico cambiamento, con l'arrivo di piogge (anche molto intense) sull'intera regione, e con le temperature destinate ad abbassarsi di sei-sette gradi rispetto a quelle degli ultimi giorni. Meglio, insomma, approfittare degli ultimi giorni di clima stabile che chi vorrà (e potrà) andare in spiaggia: con le temperature ancora alte, il sole nel cielo incontrastato e il mare calmo, saranno giorni ideali per gli ultimi bagni prima dell'arrivo vero e proprio dell'autunno, che a parte qualche apparizione sporadica dopo l'equinozio del 23 settembre, è di fatto sparito nel giro di un paio di giorni, regalando delle "ottobrate" per lo più inattese.

Intervistato da Fanpage.it, il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli ha spiegato che "dopo il 10 ottobre, inizierà la dissoluzione dell'anticiclone africano che in questi giorni sta garantendo la stabilità meteorologica ed inizieranno così le piogge ed il calo delle temperature, con gli impulsi freschi in arrivo dal settentrione che non troveranno più l'anticiclone africano a fare da "scudo" alla Campania. Proprio le piogge potranno essere un problema", ha aggiunto ancora a Fanpage.it il meteorologo Mazzarella, "perché a causa dell'energia termica ancora in gioco, con i mari ancora molto caldi e con temperature tra i 24 e i 25 gradi, non sono da escludere fenomeni alluvionali veri e propri nelle giornate di pioggia dopo il 10 ottobre".